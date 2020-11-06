Сборная России молодежным составом победила финнов в Евротуре

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Сборная России по хоккею победила команду Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура – Кубке Карьяла. Встреча в Хельсинки завершилась со счетом 6:2.

В составе российской команды шайбы забросили Родион Амиров, Марат Хуснутдинова, Илья Сафонов, Даниил Чайка, Егор Чинахов и Егора Афанасьев.

Состав сборной России сформирован из кандидатов на поездку на молодежный чемпионат мира в Канаде. В него вошли игроки не старше 20 лет.

Обязанности главного тренера команды на турнире исполняет наставник молодежной сборной Игорь Ларионов. В другом матче Чехия была сильнее Швеции (3:1).

Ранее организаторы хоккейной Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 отменили турнир из-за распространение коронавируса в Европе.