Собянин открыл крытый каток в "Олимпийской деревне-80"

14:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил торжественную церемонию открытия нового крытого катка спортивного комплекса "Олимпийская деревня-80".
"Здесь, в Олимпийской деревне, помимо того, что мы отреконструировали и создали академию футбола, академию тенниса, сегодня открывается академия хоккея. Первоклассный зал с основной площадкой, тренажерной, тренажерными комплексами. Так что я надеюсь, что здесь вырастут новые чемпионы", – заявил градоначальник.
Спорткомплекс рассчитан на посещение до 500 человек.
По словам Собянина, хоккей популярен среди горожан и за последние годы в столице появилось около 200 временных площадок и 10 крупных специализированных комплексов.
Мэр подчеркнул, что на данный момент около 120 тысяч детей в Москве занимаются спортом и, как следствие, объекты должны быть готовы к возобновлению занятий с 1 сентября.
Новый комплекс в "Олимпийской деревне-80" вместил в себя арену размером 61 на 30 метров, а также трибуны на 284 места. Дополнительно к услугам спортсменов будет открыта ледовая площадка 20 на 6 метров, два тренажерных зала, кабинет теоретической подготовки и кафе.
В минувшие выходные в столице завершился Кубок мэра Москвы по хоккею. Триумфатором турнира впервые в истории стала команда "Витязь", которая базируется в Подольске.
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