Ледовый дворец в Солнцеве введут в эксплуатацию в июле – сентябре 2020 года

14:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ледовый дворец в Солнцеве будет введен в эксплуатацию в период с июля по сентябрь нынешнего года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.
"Ввести в эксплуатацию ледовый дворец на западе столицы планируется в III квартале 2020 года. Объект возводится на улице Авиаторов, владении 7, в районе Солнцево", – уточнили в ведомстве.
В пресс-службе Мосгосстройнадзора также отметили, что проект будет реализован за счет средств инвестора.
На данный момент строительная готовность здания оценивается на 93%. Спорткомплекс уже подключен к системе инженерных коммуникаций. В здании продолжаются отделочные работы, ведется благоустройство близлежащей территории.
В готовом виде крытый каток будет занимать площадь 6 тысяч квадратных метров. На первом этаже откроют ледовую арену и тренировочную площадку, а также необходимые вспомогательные помещения. На втором – выставочные залы и кафе.
Для нужд посетителей в спорткомплексе установят пассажирский лифт. Кроме того, его адаптируют для посещения маломобильными людьми и гражданами с ограничениями по здоровью – сделают вход с уровня тротуара, туалеты и специальные парковочные места у входов.
Ледовый дворец в Солнцеве планируют использовать для секции фигурного катания и хоккейной школы.
Ранее стало известно, что новую хоккейную площадку и многофункциональный павильон оборудуют в парке Северного речного вокзала. Арену оборудуют для проведения соревнований по хоккею, но в свободные дни здесь можно будет просто покататься на коньках.
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