Ледовый дворец в Солнцеве введут в эксплуатацию в июле – сентябре 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ледовый дворец в Солнцеве будет введен в эксплуатацию в период с июля по сентябрь нынешнего года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

"Ввести в эксплуатацию ледовый дворец на западе столицы планируется в III квартале 2020 года. Объект возводится на улице Авиаторов, владении 7, в районе Солнцево", – уточнили в ведомстве.

В пресс-службе Мосгосстройнадзора также отметили, что проект будет реализован за счет средств инвестора.

На данный момент строительная готовность здания оценивается на 93%. Спорткомплекс уже подключен к системе инженерных коммуникаций. В здании продолжаются отделочные работы, ведется благоустройство близлежащей территории.

В готовом виде крытый каток будет занимать площадь 6 тысяч квадратных метров. На первом этаже откроют ледовую арену и тренировочную площадку, а также необходимые вспомогательные помещения. На втором – выставочные залы и кафе.

Для нужд посетителей в спорткомплексе установят пассажирский лифт. Кроме того, его адаптируют для посещения маломобильными людьми и гражданами с ограничениями по здоровью – сделают вход с уровня тротуара, туалеты и специальные парковочные места у входов.

Ледовый дворец в Солнцеве планируют использовать для секции фигурного катания и хоккейной школы.

Ранее стало известно, что новую хоккейную площадку и многофункциональный павильон оборудуют в парке Северного речного вокзала. Арену оборудуют для проведения соревнований по хоккею, но в свободные дни здесь можно будет просто покататься на коньках.

