"Даллас" победил "Тампу" в матче финала Кубка Стэнли

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Хоккейный клуб "Даллас" обыграл "Тампу Бэй" в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. Мачт завершился со счетом 3:2.

Спортсмены встретились в Эдмонтоне на арене "Роджерс Плэйс". Победную шайбу забросил форвард Кори Перри. При этом больше всего в игре отличился вратарь Антон Худобин, который отбросил 39 бросков из 41.

Две недели назад состоялась игра между столичным хоккейным клубом "Спартак" и минским "Динамо". Спортсмены встретились на ледовой арене в Москве.

Матч закончился в овертайме со счетом 4:3 в пользу "Динамо". У спартаковцев шайбы в ворота соперников забросили хоккеисты Артем Федоров, Сергей Широков, а также Мартин Бакош.

