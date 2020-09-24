В Москве стартует новая любительская хоккейная лига "Трудовые резервы"

В Москве 26 сентября начнется новая любительская хоккейная лига "Трудовые резервы". Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Трудовые резервы". Матчи пройдут на хоккейных площадках многофункционального спортивного комплекса "Академия льда" и дворца спорта "Янтарь", передает Агентство "Москва".
"В турнире, который продлится 26 игровых недель, будут участвовать 56 команд. Полуфиналы и финалы лиги пройдут в апреле в Сочи", – говорится в сообщении.
В церемонии открытия примет участие российский хоккеист звезда НХЛ клуба "Колорадо" Валерий Ничушкин. Комментировать игры будет телекомментатор Первого канала Андрей Голованов. Кроме того, во время матчей будет вестись онлайн-трансляция.
Ранее в Москве состоялся финал Спартакиады "Моспром 2020" по хоккею. В него вышли представители института авиационных сплавов и сотрудники компании ракето-промышленной отрасли. Открывал финальный матч руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, он провел вбрасывание шайбы.
В Москве состоялся финал Спартакиады "Моспром 2020" по хоккею
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