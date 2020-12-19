Сборная России по хоккею победила команду Чехии в матче Кубка Первого канала

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Хоккеисты сборной России одержали победу над командой Чехии в матче домашнего этапа Евротура – Кубка Первого канала. Об этом сообщает РИА Новости.

В составе сборной России отличились Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко, дубль оформил Максим Мамин. За сборную Чехии забил Лукаш Седлак.

Следующую встречу российская хоккейная команда проведет против спортсменов из Финляндии. Игра начнется в 15:30 воскресенья, 20 декабря.

Накануне сборная России в рамках Евротура победила национальную команду Швеции. Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 (по буллитам). Решающий буллит забросил Андрей Кузьменко.