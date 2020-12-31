Сборная России по хоккею прервала 14-летний рекорд шведской команды на МЧМ

Сборная России обыграла команду Швеции в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошел этот матч и насколько хорошо наши хоккеисты проявили себя в групповом этапе в целом.



По традиции 31 декабря – это не только канун Нового года, но и самый разгар борьбы на МЧМ по хоккею. В нынешнем году тоже не обошлось без подарков для любителей спорта. В заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира Россия должна была встретиться со Швецией – одной из сильнейших хоккейных сборных, которая демонстрирует топовый уровень на каждом турнире. И МЧМ-2021 не стал исключением. "Тре крунур" привезли в Эдмонтон мощную команду, которая до встречи с нашими хоккеистами успела разгромить Чехию и Австрию. Вообще победная серия шведской сборной – это отдельная и в прямом смысле долгая история. "Тре крунур" не проигрывали в групповом этапе молодежного чемпионата мира на протяжении 54 матчей, то есть целых 14 лет. Но этой удивительной серии суждено было прерваться в поединке со сборной России.

Команда Игоря Ларионова начала матч со шведами молниеносно. Уже на первой минуте капитан сборной России Родион Амиров забросил шайбу в ворота Йеспера Валльстедта, но судья посчитал, что Василий Подколзин блокировал голкипера сборной Швеции, и взятие ворот отменил. Впрочем, первого "настоящего" гола пришлось ждать недолго: на восьмой минуте Арсений Грицюк отлично отборолся у борта за воротами шведов, Михаил Абрамов подобрал у него шайбу, выехал из-за спины Валльстедта и отпасовал на пятак, где передачу точно замкнул Егор Афанасьев. Несмотря на упорство наших хоккеистов, шведы сохранили хладнокровие и смогли выстоять даже после удаления Александера Хольца. А на 15-й минуте и вовсе сравняли счет благодаря стараниям Арвида Костмара.

Тем не менее к перерыву сборная России все-таки ушла в плюсе, реализовав большинство. На 20-й минуте Марат Хуснутдинов от борта бросил на Василия Подколзина, тот вывел на ударную позицию Родиона Амирова, а капитан сборной на этот раз уже по всем правилам отправил шайбу в сетку. Но насколько удачным для российской команды вышел первый период, настолько же провальным получился второй. После перерыва наша сборная выглядела уже не так бодро, а к середине периода стала откровенно проседать. Это привело к тому, что за последние десять минут команда Игоря Ларионова нахватала аж четыре удаления. И в конце концов пропустила, правда, в равных составах. На 36-й минуте не без помощи Аскарова Хольц затолкал шайбу в ворота и снова сделал счет равным.

В перерыве автор второго гола во флеш-интервью заявил, что сборная Швеции играет хорошо и способна дожать российских хоккеистов, а также посетовал на "грязную" игру нашей сборной. Впрочем, за эти слова Хольцу довольно быстро пришлось расплачиваться. В середине третьего периода команда Игоря Ларионова оказалась в большинстве благодаря именно его двухминутному удалению. И затем снова вышла вперед после точного дальнего броска Кирилла Кирсанова. Однако шведы не собирались сдаваться. И за минуту до финальной сирены после замены вратаря на шестого полевого игрока добились своего – Ноэль Гунлер переиграл на пятачке голкипера российской сборной.

Матч перешел в овертайм, где наши хоккеисты отыграли на отлично. Под конец дополнительной пятиминутки Арвид Костмар сфолил и отправился отдыхать на скамейку, а большинство сборной России конвертировалось в гол Марата Хуснутдинова, который принес нашим победу в матче. Команда Игоря Ларионова великолепно провела групповой этап (не считая поединка с чехами) и показала хороший задел на то, чтобы побороться за золотые медали МЧМ. В четвертьфинале российская сборная сыграет со Словакией или Германией – в зависимости от результата матча США и Швеции. Так или иначе, наши хоккеисты должны проходить в следующий раунд без особых проблем. Во всяком случае, сейчас для этого нет никаких видимых преград.