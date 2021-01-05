Канада разгромила сборную России по хоккею в полуфинале МЧМ

Фото: The Canadian Press/PA Images/TASS/JASON FRANSON

Сборная России по хоккею потерпела разгромное поражение от команды Канады в полуфинале молодежного чемпионата мира.

Игра прошла на стадионе Rogers Place в Эдмонтоне. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу канадской команды.

Забитые шайбы в составе сборной Канады на счету Алекса Ньюхука (1-я минута), Коннора Макмайкла (11-я), Коула Перфетти (16-я), Брэйдена Шнайдера (25-я). На 59-й минуте Дилан Козенс забил последний гол в пустые ворота.

В конце второго периода нападающий сборной России Михаил Абрамов забросил шайбу, но взятие ворот отменили из-за офсайда.

Во втором полуфинале турнира встретятся сборные США и Финляндии. Финал и матч за третье место состоятся в ночь со вторника на среду по московскому времени.

Ранее российской сборной по хоккею удалось победить команду Германии и выйти в полуфинал молодежного чемпионата мира. Четвертьфинальная встреча прошла 2 января и закончилась со счетом 2:1.