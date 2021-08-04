Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российские гандболистки в среду, 4 августа, одержали победу над командой из Черногории и вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио. Встреча завершилась со счетом 32:26 (17:15).

Самой результативной по итогам турнира стала Анна Вяхирева, она забросила восемь мячей, Полина Кузнецова – пять мячей, Владлена Бобровникова и Дарья Дмитриева забили по четыре гола.

В финале турнира делегация спортсменов ОКР встретится с победителем пары Норвегия – Венгрия. Игра состоится в пятницу, 6 августа.

Накануне россиянин Муса Евлоев завоевал золотую медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 килограммов. Он одержал верх над победителем Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро Артуром Алексаняном, представляющим Армению. Бой завершился со счетом 5:1.

До этого гимнаст Никита Нагорный принес делегации спортсменов ОКР бронзу. За выступление на перекладине он получил оценку 14,533 балла.