Церемония открытия зимних Олимпийских игр началась в Пекине

Фото: AP Photo/Matt Slocum
Церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр началась в Пекине на Национальном стадионе. Эстафета огня стартовала в Китае 2 февраля, за три дня факел побывал в Яньцине и Чжанцзякоу, на Великой Китайской стене и в Летнем императорском дворце. Сегодня он будет зажжен в столице страны.
В рамках церемонии пройдет парад атлетов, в котором примет участие 91 делегация. Делегация Олимпийского комитета России выйдет под 46-м номером. Знамя команды вынесут хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина. Шипачев – чемпион Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а его напарница – серебряный призер Игр 2014 года в Сочи.
Согласно прогнозам американской аналитической компании Gracenote, в неофициальном медальном зачете команда ОКР займет третье место. Первой станет Норвегия, а вторую строчку займет Германия. Ожидается, что российские спортсмены заберут 30 медалей: рекордным пока является показатель в 29 наград – в последний раз россияне забирали столько медалей в Сочи в 2014 году.
Согласно утвержденному правительством РФ распоряжению, спортсмены, завоевавшие золотые медали, получат по 4 миллиона рублей, серебряным призерам полагается по 2,5 миллиона рублей, а бронзовым – 1,7 миллиона рублей. Также вознаграждения получат тренеры и специалисты, работавшие со спортсменами.
Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином ранее выразил уверенность, что спортсмены из России и Китая покажут достойные результаты на Олимпиаде в Пекине. Он также отметил, что весь мир будет следить за происходящим на спортивных площадках.
Нынешние Игры проходят в Китае с соблюдением максимально строгих санитарно-эпидемиологических мер на фоне ситуации с коронавирусом. Спортсмены и журналисты на протяжении более чем двух недель будут жить в так называемом "пузыре", специальной изолированной от внешнего мира территории, каждый день им придется сдавать ПЦР-тесты, а передвигаться только на специальных шаттлах, носить маски и перчатки везде, кроме номеров и столовой. Еду при этом участникам Игр будут доставлять роботы.
Из-за санкций WADA российские спортсмены не могут выступать под флагом РФ. Они будут участвовать на Играх в Пекине под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). Им запрещено использовать национальный гимн, национальные эмблемы или символы. В качестве гимна на церемониях награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Церемония открытия зимних Олимпийских игр началась в Пекине
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