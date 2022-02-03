Фаткулина и Шипачев будут знаменосцами российской команды на открытии ОИ в Пекине

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина выбраны знаменосцами российской команды на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом говорится в телеграм-канале ОКР.
По словам президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, выбор был очевиден и ни у кого не вызывал сомнений. Церемония пройдет 4 февраля.
Шипачев завоевал золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане в составе сборной России. Фаткулина стала серебряным призером на дистанции 500 метров на Играх-2014 в Сочи.
Из-за санкций WADA российские спортсмены не могут выступать под флагом РФ. Они будут участвовать на Играх в Пекине под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). Им запрещено использовать национальный гимн, национальные эмблемы или символы. В качестве гимна на церемониях награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Первые соревнования турнира уже стартовали: программу открыли матчи турнира по керлингу в дабл-миксте.
Спортсмены ОКР по хоккею отказались лететь на Игры с другими спортсменами
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: