Фаткулина и Шипачев будут знаменосцами российской команды на открытии ОИ в Пекине

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Хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина выбраны знаменосцами российской команды на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом говорится в телеграм-канале ОКР.

По словам президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, выбор был очевиден и ни у кого не вызывал сомнений. Церемония пройдет 4 февраля.

Шипачев завоевал золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане в составе сборной России. Фаткулина стала серебряным призером на дистанции 500 метров на Играх-2014 в Сочи.

Из-за санкций WADA российские спортсмены не могут выступать под флагом РФ. Они будут участвовать на Играх в Пекине под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). Им запрещено использовать национальный гимн, национальные эмблемы или символы. В качестве гимна на церемониях награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Первые соревнования турнира уже стартовали: программу открыли матчи турнира по керлингу в дабл-миксте.