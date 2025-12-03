Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 12:27

Спорт

Овечкин организовал прощальное рукопожатие игроков "Вашингтона" с Копитаром

Фото: ТАСС/AP/Mark J. Terrill

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин организовал прощальное рукопожатие игроков команды с капитаном "Лос-Анджелес Кингз" Анже Копитаром после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на арене "Лос-Анджелес Кингз". В результате "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу со счетом 3:1. Овечкин отличился двумя голевыми передачами, продлив свою результативную серию до 5 матчей.

После встречи россиянин выстроил хоккеистов "Вашингтон Кэпиталз", чтобы они пожали руку 38-летнему Копитару, который завершит свою карьеру в НХЛ после этого сезона. В регулярном чемпионате команды больше не сыграют друг с другом.

Овечкин, чьи слова передает RMNB, рассказал, что таким образом его команда проявила уважение к словенскому игроку. После игры хоккеисты обменялись джерси.

"Просто поздравил его с потрясающей карьерой. Конечно, это грустный момент, но такова жизнь. Я желаю ему всего наилучшего", – добавил россиянин.

Копитар на протяжении всей своей карьеры в НХЛ играл в "Лос-Анджелес Кингз". Он также является обладателем двух Кубков Стэнли. В его активе 1 476 матчей и 1 292 (445 шайб и 847 передач) очка.

Ранее Овечкин стал первым спортсменом за 15 лет в НХЛ, оформившим хет-трик после достижения 40 лет. Хоккеист в матче против клуба "Монреаль Канадиенс" забросил 3 шайбы.

Овечкин открыл счет на 1-й минуте, а в последние 40 секунд игры забил еще 2 победных гола. До российского спортсмена хет-трик удалось сделать шведскому защитнику Никласу Лидстрему в 2010 году.

Олимпийский чемпион Фетисов рассказал, что Овечкин вдохновляет новое поколение спортсменов

Читайте также


спорт

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика