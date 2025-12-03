Овечкин организовал прощальное рукопожатие игроков "Вашингтона" с Копитаром

Фото: ТАСС/AP/Mark J. Terrill

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин организовал прощальное рукопожатие игроков команды с капитаном "Лос-Анджелес Кингз" Анже Копитаром после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на арене "Лос-Анджелес Кингз". В результате "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу со счетом 3:1. Овечкин отличился двумя голевыми передачами, продлив свою результативную серию до 5 матчей.

После встречи россиянин выстроил хоккеистов "Вашингтон Кэпиталз", чтобы они пожали руку 38-летнему Копитару, который завершит свою карьеру в НХЛ после этого сезона. В регулярном чемпионате команды больше не сыграют друг с другом.

Овечкин, чьи слова передает RMNB, рассказал, что таким образом его команда проявила уважение к словенскому игроку. После игры хоккеисты обменялись джерси.

"Просто поздравил его с потрясающей карьерой. Конечно, это грустный момент, но такова жизнь. Я желаю ему всего наилучшего", – добавил россиянин.

Копитар на протяжении всей своей карьеры в НХЛ играл в "Лос-Анджелес Кингз". Он также является обладателем двух Кубков Стэнли. В его активе 1 476 матчей и 1 292 (445 шайб и 847 передач) очка.

Ранее Овечкин стал первым спортсменом за 15 лет в НХЛ, оформившим хет-трик после достижения 40 лет. Хоккеист в матче против клуба "Монреаль Канадиенс" забросил 3 шайбы.

Овечкин открыл счет на 1-й минуте, а в последние 40 секунд игры забил еще 2 победных гола. До российского спортсмена хет-трик удалось сделать шведскому защитнику Никласу Лидстрему в 2010 году.

