Вице-президент UEFA извинился за поддержку допуска юношеских сборных РФ

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Первый вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), глава Шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон извинился за предложение допустить юношеские сборные России на международные турниры. Его слова публикует сайт Шведской спортивной конфедерации.

Нильссон выразил сожаление о том, что его позиция была истолкована неправильно. Он подчеркнул, что продолжает поддерживать общую позицию UEFA.

"Однако я понимаю, что UEFA хочет проверить, правильно ли мы мыслили с точки зрения детей, чтобы исключить риск того, что они могут быть наказаны за акты насилия, совершенные взрослыми", – заявил Нильссон.

Ранее исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций призвал допустить до международных соревнований сборные России среди игроков до 17 лет. В объединении заявили, что спортсмены должны участвовать в матчах в течение настоящего сезона.

Представители Союза отметили, что несовершеннолетних нельзя лишать возможности соревноваться в международном футболе из-за конфликта на Украине.

FIFA и UEFA отстранили российскую сборную от всех действующих турниров в конце февраля 2022 года.



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