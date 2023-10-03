03 октября, 07:14Спорт
Вице-президент UEFA извинился за поддержку допуска юношеских сборных РФ
Фото: depositphotos/katatonia82
Первый вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), глава Шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон извинился за предложение допустить юношеские сборные России на международные турниры. Его слова публикует сайт Шведской спортивной конфедерации.
Нильссон выразил сожаление о том, что его позиция была истолкована неправильно. Он подчеркнул, что продолжает поддерживать общую позицию UEFA.
"Однако я понимаю, что UEFA хочет проверить, правильно ли мы мыслили с точки зрения детей, чтобы исключить риск того, что они могут быть наказаны за акты насилия, совершенные взрослыми", – заявил Нильссон.
Ранее исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций призвал допустить до международных соревнований сборные России среди игроков до 17 лет. В объединении заявили, что спортсмены должны участвовать в матчах в течение настоящего сезона.
Представители Союза отметили, что несовершеннолетних нельзя лишать возможности соревноваться в международном футболе из-за конфликта на Украине.
FIFA и UEFA отстранили российскую сборную от всех действующих турниров в конце февраля 2022 года.
Глава ОКР сообщил, что российские спортсмены не выступят на Азиатских играх
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