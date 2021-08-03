Гимнаст Нагорный рассказал о проблемах со здоровьем после многоборья на ОИ

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Российский гимнаст Никита Нагорный сообщил, что после многоборья на Олимпийских играх в Токио у него были проблемы со здоровьем, передает РИА Новости.

"Были проблемы со здоровьем после многоборья. Как понимаю, у меня вышел камень из почек. Температура скакала туда-сюда", – рассказал атлет.

По словам Нагорного, на сегодняшний день он чувствует себя лучше, но пока испытывает колики в животе.

Во вторник, 3 августа, спортсмен завоевал бронзовую медаль в упражнениях на перекладине.

Кроме того, на Олимпиаде в Токио Нагорный стал победителем командного первенства и бронзовым призером в личном многоборье.