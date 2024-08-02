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02 августа, 20:07

Спорт

На Паралимпиаде в Париже смогут выступить 92 российских атлета

Фото: ТАСС/EPA/ANDRE PAIN

Международный паралимпийский комитет одобрил участие 92 российских атлетов в Паралимпийских играх 2024 года, которые состоятся в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павла Рожкова.

"В связи с тем, что до 5 августа национальные паралимпийские комитеты должны подать в оргкомитет Игр в Париже спортивные заявки, исполкомом ПКР был утвержден состав делегации спортсменов и вспомогательного персонала из России, в нее вошли около 160 человек, из которых 92 – паралимпийцы", – уточнил он.

Вместе с тем в пятницу, 2 августа, ПКР получил подтверждение Международного паралимпийского комитета, в соответствии с которым все эти атлеты успешно прошли проверку на соответствие регламенту нейтральности и получили допуск к участию в Играх. По словам Рожкова, каждый член делегации сдал биометрию, необходимую для выдачи визы.

При этом окончательное решение об участии в Играх на данный момент не принято, отметил глава ПКР. Комитет обсудит этот вопрос со всероссийскими спортивными федерациями, а также тренерским составом и самими спортсменами.

В марте 2024 года МПК разрешил выступать на Паралимпиаде российским и белорусским спортсменам в нейтральном статусе. Однако они не будут указаны в таблице медалей. Атлеты также не смогут принять участие в церемонии открытия и закрытия Игр.

В конце июня спортсмены, представляющие Россию, и их сопровождающие прошли предварительную регистрацию на Паралимпиаде. При этом оргкомитет Игр заявил, что атлетам и персоналу нельзя будет участвовать в марше спортсменов на открытии, но им разрешат присутствовать на нем в качестве зрителей.

Между тем ПКР рассчитывала на участие в Играх 108 российских атлетов. Рожков также предполагал, что из 22 видов спорта на Играх будут представлены семь.

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