Американский миллиардер планирует организовать "Олимпиаду на стероидах"

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Американский миллиардер Питер Тиль собирается сделать свои Олимпийские игры для тех спортсменов, которые употребляют допинг и стероиды. Об этом сообщает New York Post.

По данным СМИ, подобный турнир хотят провести в пяти видах спорта: гимнастике, плавании, тяжелой и легкой атлетике, единоборствах. Участники такой Олимпиады смогут употреблять все добавки и лекарства, которые помогают улучшать результаты в спорте.

Сами Игры будут организовываться каждый год при поддержке компании Enhanced Games, которая занимается исследованием в области пищевых и биологических добавок.

На участие в этих Олимпийских играх подали заявку уже порядка 900 человек. К турниру будут допускаться как бывшие, так и действующие спортсмены, а место, где будут проводить соревнования, выберут в 2025 году.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) на четыре года дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка входила в состав российской команды, которая победила в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата триметазидина.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) положительно оценили решение CAS. Там подчеркнули, что твердо придерживаются своей позиции, согласно которой защита "чистых" спортсменов и борьба с допингом имеют высший приоритет.



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