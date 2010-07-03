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Спорт

18:30

"Локомотив" уступил "Динамо" на своем поле

спорт

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

"Локомотив" проиграл "Динамо" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая на "РЖД-Арене", завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе "Динамо" дважды отличился Максимилиан Филипп, открывший счет на 23-й минуте и реализовавший пенальти на 49-й минуте. У "Локомотива" гол с пенальти забил Алексей Миранчук (38-я минута).

Железнодорожники с 34-я очками остались на второй строчке в турнирной таблице, "Динамо" с 24-я осками поднялись на шестую позицию.

В следующем туре "Локомотив" отправится в Тулу в гости к "Арсеналу", а "Динамо" – в Санкт-Петербург на игру с "Зенитом".

На неделе "Локомотив" уступил "Байеру" в ЛЧ и лишился шансов на выход из группы. Встреча завершилась со счетом 0:2.

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