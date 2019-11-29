Второй пошел. ЦСКА вслед за "Локомотивом" лишился шансов на евровесну

28 ноября московский ЦСКА в групповом матче Лиги Европы на своем поле сыграл вничью с болгарским "Лудогорцем". Армейцы по итогам этой игры потеряли шансы на выход из группы. Спортивный обозреватель "Москвы 24" Тимур Фехретдинов – о том, как красно-синие превратились из претендентов на еврокубковую весну в обычных туристов.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

ЦСКА в нынешнем еврокубковом сезоне переплюнул сам себя. Если последнее место в группе Лиги чемпионов еще можно было списать на сильных соперников, то чем можно объяснить последнее место в группе Лиги Европы? Травмами, невезением, молодыми и неопытными игроками? Причин можно найти великое множество, но пожалуй, дело-то в том же самом – собственной слабости. Даже некоторой беспомощности и фатализме, что обычно свойственно командам с кардинально разным уровнем.

Например, проиграл "Локомотив" в Лиге чемпионов "Ювентусу", и все понимающе покивали головой: "Ну да, что поделаешь...Уровень!". Но тогда получается, что текущий состав ЦСКА уступает в классе и венгерскому "Ференцварошу", и болгарскому "Лудогорцу", и даже (хотя вернее сказать – тем более) испанскому "Эспаньолу", идущему на предпоследнем месте в Ла Лиге. При всем уважении к этим командам, до начала группового этапа казалось, что армейцы должны выходить с первого места. Да и сейчас так кажется, хотя это уже в прошлом.

ЦСКА был слаб в каждом отдельно взятом матче Лиги Европы, причем не столько физически, сколько ментально. Играть с чемпионом Болгарии, повести в счете уже на 11-й минуте, иметь моменты, а потом пропустить пять (!) – это еще нужно постараться. Да и для того, чтобы проиграть на своем поле аутсайдеру испанского чемпионата, а в следующей игре снова у себя дома на последних минутах уступить чемпиону Венгрии тоже нужно недюжее бессилие. Иначе сложно объяснить, как за пять из шести матчей ЦСКА набрал два очка и забил такое же количество голов.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Поймите правильно: дело не в том, что армейцы плохо играли. Играли в целом сносно, хотя и обязаны были делать это в разы лучше. Только вот как-то при равной игре ЦСКА в первом же матче Лиги Европы умудрился обновить клубный антирекорд по пропущенным мячам, а затем также бездарно слить и всю остальную еврокубковую кампанию. Просто для сравнения: вчера обидчик "Зенита" в ЛЧ "Лейпциг" летел от "Бенфики" 0:2. Немцы при большинстве раскладов проходили бы в плей-офф, но для досрочного попадания в следующую стадию им нужна была хотя бы ничья. И "Лейпциг" в лепешку разбился, но затолкал гол на 90-й, а затем и вырвал ничью на 95-й.

Была ли такая мотивация у ЦСКА хотя бы в одной игре? Нет. Не было ее и в сегодняшнем поединке с "Лудогорцем", несмотря на то, что армейцы наконец-то включились в борьбу – только разве что с ветряными мельницами, потому что реальные шансы на плей-офф они давно упустили. Весь первый тайм ЦСКА давил и имел моментов, кажется, на несколько матчей, но не реализовал ни один. То удар мимо, то никто не замкнул комбинацию, то последний пас корявый вышел. А во втором тайме армейцы, как обычно, сдулись. И пропустили на 66-й минуте абсолютно нелепый гол. Потом, правда, отыграли один мяч благодаря усилиям Федора Чалова, но на большее красно-синих все равно не хватило. Впрочем, как и во всех прошлых матчах.

Все, что теперь остается сделать футболистам ЦСКА в последнем матче – это расслабиться и насладиться видами Барселоны перед игрой, а после как-нибудь откатать поединок с "Эспаньолом". Потому что как и у "Локомотива", этот матч не решает абсолютно ничего для красно-синих и важен только для их соперника. Так что и армейцы, и железнодорожники, пробьют Шенген в Испанию, уже, скорее, как туристы, а не футболисты. Их борьба за еврокубки в этом сезоне закончена. Придется пытать счастье в следующем году.