Как "Локомотив" проиграл "Байеру" и остался без евровесны

26 ноября московский "Локомотив на своем поле в рамках группового матча Лиги чемпионов уступил леверкузенскому "Байеру". Встреча закончилась со счетом 0:2. Спортивный обозреватель "Москвы 24" Тимур Фехретдинов рассказывает о матче и разбирается в причинах поражения красно-зеленых.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Что же, грустно это констатировать, но футбольная сказка под названием "Локомотив" в еврокубках" закончена. На полуслове, довольно нелепо, скомкано и так, что сложно вообще понять, что это, собственно, было. Ясно только, что началась эта сказка после матча с "Байером", после матча с "Байером" и закончилась. Именно первая игра с леверкузенским клубом подарила железнодорожникам надежду на благоприятный исход кампании в Лиге чемпионов. Впрочем, мало кто рассчитывал хоть на какие-нибудь очки сразу после жеребьевки, подарившей в соперники "Локо" мадридский "Атлетико", туринский "Ювентус и вышеупомянутый "Байер".

В поединке на "Бай-Арене" красно-зеленые были великолепны. Эталонный прессинг, который заставил леверкузенцев ошибаться; уверенная игра как в атаке, так и в обороне; голы Дмитрия Баринова и Гжегожа Крыховяка – такой футбол заставил бы любого поверить в чудо. Как минимум в то, что железнодорожники будут играть в Лиге Европы. Как максимум – что попытаются отобрать очки и у других соперников по группе. С "Атлетико", конечно, совсем не вышло: мадридская команда гроссмейстерски разобрала "Локомотив" на винтики, забив два безответных мяча и уехав из Москвы с тремя очками.

Другой разговор – "Ювентус". Здесь красно-зеленые были как нельзя ближе к успеху. В туринской встрече "Локо" снова оказался хорош: спустя треть игры повел в счете и до 77-й минуты держался стоически. Потом пропустил сразу два и остался ни с чем. То же самое повторилось и в Москве, но в еще более изощренном виде. На этот раз железнодорожники пропустили уже на третьей минуте, однако спустя десять минут сравняли и, казалось, контролировали ход матча. Под конец вроде бы и "Локомотив", и "Ювентус" уже согласились на ничью. Но тут в добавленное время Дуглас Коста решил накрутить семь игроков красно-зеленых и забить победный мяч.

Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

Само собой, после этого все надежды пали на домашнюю игру против "Байера". Да и на кого еще? Один раз обыграли – значит можем повторить. Нужно только собраться, выложиться – и Лига Европы в кармане. Вот только не получилось. И главное опять все как-то прозаически. А начинался матч вполне жизнеутверждающе. На шестой минуте Алексей Миранчук забил мяч после выхода один на один – судья зафиксировал положение вне игры. "Локомотив" продолжил давить, на десятой минуте Гжегож Крыховяк неплохо пробил в дальний угол, голкипер едва не забросил мяч в свои ворота, но все же успел поймать снаряд на "ленточке".

Минуту спустя "Локо" пропустил сам: после углового Ведран Чорлука пытался вынести мяч из штрафной, попал в Рифата Жемалетдинова, а от него снаряд залетел в сетку. Несмотря на это, запал железнодорожников, как и в матче с "Юве", никуда не пропал. На 26-й минуте потрясающий момент был у Антона Миранчука – тот вылетел один на один с вратарем, но Лукаш Градецки стал победителем этой дуэли. Под конец тайма "Байер" немного прибавил: сначала едва не забил Карим Беллараби, а перед самым свистком на перерыв момент появился у Кевина Фолланда – Гилерме выручил после удара Муссы Диаби, но немец оказался не слишком расторопным на добивании.

Правда, счет недолго оставался неизменным: на 53-й минуте "Байер" забил второй – Чарлес Арангис сделал заброс на Свена Бендера, а тот в касание фантастическим ударом отправил мяч в противоход Гилерме. Весь последующий тайм "Локо" играл так, как будто после перерыва кого-то из футболистов красно-зеленых оставили в раздевалке или же часть из них подменили. Иначе сложно объяснить отсутствие во второй половине матча того футбола, который "Локомотив" демонстрировал в первой.

После поединка с "Байером" Семин скажет, что у железнодорожников не было "локомотивского духа". Возможно, сыграй красно-зеленые так же, как в первом тайме, получилось бы переломить ход матча. А, может, вышло бы то, что мы уже видели в играх с "Ювентусом" (там дух вроде бы был на месте). Так или иначе, в матче с "Байером" улетучился не только локомотивский дух, но вместе с ним и шансы на еврокубковую весну. Хотя был ли другой конец у этой сказки?