График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 16:30

Спорт

15-летний сын Роналду забил дебютный гол за сборную Португалии U16

Фото: AP Photo/Armando Franca

Криштиану Роналду – младший (сын португальского нападающего Криштиану Роналду) забил дебютный гол за сборную Португалии U16 (молодежная команда, в которой играют футболисты не старше 16 лет. – Прим. ред.).

15-летний Роналду-младший сыграл в основном составе в матче против сборной Уэльса. Сыну португальского нападающего удалось забить первый гол в этой встрече. Сама игра закончилась со счетом 3:0 в пользу Португалии.

Впервые Роналду-младший сыграл за сборную Португалии U16 31 октября. Он вышел на минуту на поле, заменив другого игрока в концовке встречи. Матч против турецкой команды завершился со счетом 2:0 в пользу португальцев. Игра проводилась в рамках международного турнира для футболистов не старше 16 лет.

Роналду-младший тренируется в футбольной академии саудовского клуба "Аль-Наср". Его отец играет за данную команду с 2023 года.

В июне этого года Роналду продлил контракт с "Аль-Наср". Теперь его новое соглашение действует до 2027 года. В этом же месяце футболист вместе со сборной Португалии стал двукратным чемпионом Лиги наций. Команда одержала победу над Испанией в финале турнира, проходившего в Мюнхене.

Голами у сборной Португалии отметились защитник Нуну Мендеш и Роналду, а за испанскую команду забили полузащитники Мартин Субименди и Микель Оярсабаль. Португальцы одержали победу со счетом 5:3 уже в серии пенальти.

Месси и Роналду стали претендентами на попадание в символическую сборную 2025 года

Читайте также


спортза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика