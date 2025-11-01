15-летний сын Роналду забил дебютный гол за сборную Португалии U16

Фото: AP Photo/Armando Franca

Криштиану Роналду – младший (сын португальского нападающего Криштиану Роналду) забил дебютный гол за сборную Португалии U16 (молодежная команда, в которой играют футболисты не старше 16 лет. – Прим. ред.).

15-летний Роналду-младший сыграл в основном составе в матче против сборной Уэльса. Сыну португальского нападающего удалось забить первый гол в этой встрече. Сама игра закончилась со счетом 3:0 в пользу Португалии.

Впервые Роналду-младший сыграл за сборную Португалии U16 31 октября. Он вышел на минуту на поле, заменив другого игрока в концовке встречи. Матч против турецкой команды завершился со счетом 2:0 в пользу португальцев. Игра проводилась в рамках международного турнира для футболистов не старше 16 лет.

Роналду-младший тренируется в футбольной академии саудовского клуба "Аль-Наср". Его отец играет за данную команду с 2023 года.

В июне этого года Роналду продлил контракт с "Аль-Наср". Теперь его новое соглашение действует до 2027 года. В этом же месяце футболист вместе со сборной Португалии стал двукратным чемпионом Лиги наций. Команда одержала победу над Испанией в финале турнира, проходившего в Мюнхене.

Голами у сборной Португалии отметились защитник Нуну Мендеш и Роналду, а за испанскую команду забили полузащитники Мартин Субименди и Микель Оярсабаль. Португальцы одержали победу со счетом 5:3 уже в серии пенальти.

