Пеле выписали из больницы

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Трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле выписали из частной клиники в Сан-Пауло после месячной госпитализации и хирургического вмешательства. Об этом со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения сообщает ТАСС.

"Выписан из больницы утром 30 сентября 2021 года. Состояние пациента стабильно, он продолжит курс химиотерапии после операции по удалению опухоли кишечника", – говорится в сообщении.

Операцию по удалению новообразования в толстой кишке Пеле перенес в начале сентября. Опухоль была обнаружена во время обследования.

После сообщалось, что бразилец продолжает оставаться в отделении интенсивной терапии, но идет на поправку. 14 сентября было объявлено, что Пеле переведен в обычную палату. Спустя несколько дней бразильские СМИ сообщили, что известный футболист повторно попал в реанимацию. По словам врачей, в отделение интенсивной терапии его перевели из-за затрудненного дыхания.