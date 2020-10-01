Неймар избежал дисквалификации за потасовку в игре с "Марселем"

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Футболист ПСЖ Неймар не получит наказания за потасовку в игре 3-го тура чемпионата Франции с "Марселем". Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции изучила инцидент. В частности, были получены комментарии игроков и представителей клуба.

"Комиссия пришла к выводу, что не располагает достаточными доказательствами, чтобы установить существенность дискриминационных комментариев Альваро Гонсалеса в отношении Неймара или комментариев Неймара в отношении Гонсалеса", – заявили в комиссии, заключив, что основания для дисквалификации Неймара отсутствуют.

13 сентября ПСЖ в домашнем матче проиграл Марселю со счетом 0:1. В концовке встречи Неймар устроил потасовку, ударив кулаком по голове защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса. После просмотра VAR рефери показал бразильцу красную карточку.

После матча Неймар обвинил Гонсалеса в оскорблении на почве расизма. Игрок "Марселя" обвинения отверг и посоветовал Неймару научиться проигрывать.

СМИ сообщали, что Неймару за инцидент в игре с Марселем грозит дисквалификация на семь матчей. Позднее пресс-служба французской Лиги 1 объявила, что игрок не сыграет в двух ближайших матчах.