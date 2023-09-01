КХЛ допустила вратаря ЦСКА Федотова к матчам, несмотря на дисквалификацию

Фото: телеграм-канал "ХК ЦСКА Москва"

Вратарь хоккейного клуба "ЦСКА Москва" Иван Федотов 1 сентября примет участие в матче против казанского "Ак Барса", несмотря на четырехмесячную дисквалификацию, которую на него наложила Международная федерация хоккея (IIHF). Об этом во время пресс-конференции сообщил президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов. Его комментарий приводится в пресс-службе лиги.

По его словам, решение IIHF нарушает конституционные права спортсмена.

Также он заявил, что в защиту прав Федотова выступила Генпрокуратура РФ, которая направила КХЛ, ЦСКА и Федерации хоккея России предостережения о недопустимости нарушения конституционного права вратаря на труд и потребовала допустить его до матчей. Поэтому хоккеист находится в заявке на ближайший матч с "Ак Барсом".

1 июля 2022 года хоккеист сборной России и клуба "Филадельфия Флайерс" Иван Федотов был задержан. Спортсмена подозревали в уклонении от службы в армии, а после задержания, предположительно, доставили в Северодвинск. Однако в войсковой части эту информацию не подтвердили.

Сообщалось, что Федотов принял военную присягу 13 августа 2022 года. Федотов ни разу не вышел на лед в составе "Филадельфии Флайерс", так как проходил военную службу в России. По информации СМИ, после возвращения он подписал контракт с ЦСКА, однако его годичное соглашение с американским клубом было автоматически продлено на сезон-2023/2024 по правилам НХЛ.

В IIHF заявили, что это является нарушением трансферного регламента и дисквалифицировали спортсмена на четыре месяца на национальном и международном уровне. Отстранение действует с 1 сентября по 31 декабря. Ограничения затронули и клуб ЦСКА – ему на один сезон запретили осуществлять международные трансферы.