В Паралимпийском комитете РФ рассказали о подготовке спортсменов к Играм в Пекине

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Пресс-атташе делегации Паралимпийского комитета России Дмитрий Сазонов рассказал о подготовке спортсменов к предстоящим Паралимпийским играм в Пекине.

"Готовимся. Ничего нового сказать не могу, вся информация и все комментарии руководства по поводу подготовки есть на нашем сайте", – приводит слова Сазонова "Газета.ру".

Президент Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков ранее сообщил об обсуждении с исполкомом Международного олимпийского комитета (МОК) вопроса об участии российских спортсменов в Играх. Он отметил трудность разговора из-за беспрецедентного давления со стороны США, ФРГ и Украины.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

