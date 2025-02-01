Александр Беспутин избран генеральным секретарем Федерации бокса России

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Экс-чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации Александр Беспутин избран новым генеральным секретарем Федерации бокса России, говорится на сайте федерации.

"У меня есть свое видение развития Федерации, много новых идей. Могу сказать, что большое внимание будет уделяться регионам, популяризации бокса в субъектах нашей страны. Я собираюсь объездить все регионы России, посмотреть, как развивается наш вид спорта", – подчеркнул Беспутин.

Он также добавил, что одним из основных направлений его работы будет патриотическое воспитание.

"Будем уделять этому особое внимание во всех возрастах и в женском, и в мужском боксе", – заключил избранный генеральный секретарь федерации.

Ранее главу Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили переизбрали на пост президента организации. Решение о переизбрании Мамиашвили было принято на отчетно-выборной конференции ФСБР, которая прошла в четверг, 21 ноября, в Москве. Действующий глава организации был единственным кандидатом.