Сборная России по хоккею сыграет с Германией в 1/4 финала МЧМ

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Сборная России по хоккею встретится с Германией в 1/4 финала молодежного чемпионата мира.

Наша команда заняла второе место в группе B. Согласно сетке турнира, она встретится с третьей командой группы А, которой и стала Германия.

Немцы в ходе группового этапа переиграли Швейцарию со счетом 5:4 и Словакию (4:3 в результате овертайма). В матчах с Канадой и Финляндей сборная Германии потерпела поражение (2:16 и 3:5).

Сборная России в последнем матче обыграла шведов со счетом 4:3. Соперники наших спортсменов до этого не проигрывали на групповом этапе МЧМ на протяжении 54 матчей. До этого Россия была сильнее США (5:3) и Австрии (7:1), а также проиграла Чехии (0:2).