28 августа, 06:36Шоу-бизнес
Лидер группы "Ногу свело!" Покровский обжаловал отказ в снятии статуса иноагента
Фото: Москва 24/Никита Симонов (Максим Покровский признан в РФ иноагентом)
Фронтмен рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский (признан в РФ иноагентом) обжаловал в Верховном суде отказ об исключении его из реестра иноагентов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу инстанции.
Отмечается, что дата судебного заседания пока не назначена.
Покровского включили в реестр иноагентов 31 марта 2023 года. В качестве причины указан тот факт, что музыкант выступал в поддержку Украины, собирал для нее деньги, сотрудничал с иностранными структурами, а также негативно высказывался о гражданах РФ.
В июле того же года Покровский подал иск к Минюсту РФ с требованием снять с него статус иностранного агента. Однако спустя месяц Замоскворецкий суд Москвы отказал музыканту в иске.