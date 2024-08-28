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28 августа, 06:36

Шоу-бизнес

Лидер группы "Ногу свело!" Покровский обжаловал отказ в снятии статуса иноагента

Фото: Москва 24/Никита Симонов (Максим Покровский признан в РФ иноагентом)

Фронтмен рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский (признан в РФ иноагентом) обжаловал в Верховном суде отказ об исключении его из реестра иноагентов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу инстанции.

Отмечается, что дата судебного заседания пока не назначена.

Покровского включили в реестр иноагентов 31 марта 2023 года. В качестве причины указан тот факт, что музыкант выступал в поддержку Украины, собирал для нее деньги, сотрудничал с иностранными структурами, а также негативно высказывался о гражданах РФ.

В июле того же года Покровский подал иск к Минюсту РФ с требованием снять с него статус иностранного агента. Однако спустя месяц Замоскворецкий суд Москвы отказал музыканту в иске.

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