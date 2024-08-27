Британская рок-группа Oasis объявила о воссоединении спустя 15 лет

Фото: youtube.com/Oasis

Британская рок-группа Oasis объявила о своем воссоединении спустя 15 лет. Команда организует турне по Великобритании и Ирландии, сообщает Life.ru со ссылкой на музыкантов.

"Вот и все, это случилось", – говорится в сообщении.

Группа проведет концерты в Кардиффе, Манчестере, Лондоне, Эдинбурге и Дублине. Мероприятия состоятся следующим летом. Билеты появятся в продаже уже 31 августа.

В начале августа рок-группа Aerosmith объявила о прекращении гастролей. Музыканты отменили свой прощальный тур Peace Out, который анонсировали в мае 2023 года. В сентябре фронтмен группы Стивен Тайлер повредил голосовые связки, после чего коллектив отложил оставшиеся концерты в рамках тура до следующего года.

Ранее гитарист и один из основателей американской рок-группы Fall Out Boy Джо Троман заявил, что временно покидает группу. Артист отметил, что его психическое здоровье стремительно ухудшилось за последние несколько лет. Он добавил, что вернется в Fall Out Boy, когда почувствует улучшение своего состояния.

