NYT: актриса Скарлетт Йоханссон призналась, что хотела стать режиссером

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Американская актриса Скарлетт Йоханссон рассказала, что хотела стать режиссером, но со временем сделала упор на актерскую карьеру. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The New York Times.

"Я творчески взаимодействовала с режиссерами, с которыми работала, брала на себя разные роли, которые были сложными. В итоге пришлось отказаться от мечты", – сказала актриса.

На 78-м Каннском кинофестивале Йоханссон дебютировала в качестве режиссера со своим фильмом "Великая Элеонора". Сюжет картины рассказывает о дружбе 90-летней Элеоноры с ее 19-летним приятелем. Критики неоднозначно оценили работу.

Между тем лучшим полнометражным фильмом кинофестиваля стала драма иранского режиссера Джафара Панахи "Простая случайность". "Золотую пальмовую ветвь" картине торжественно вручили на церемонии закрытия киносмотра.

Почетную "Золотую пальмовую ветвь" получил американский актер, продюсер и режиссер Роберт Де Ниро. По словам организаторов, он стал легендой кинематографа с его внутренне сосредоточенным стилем, который проявляется как в мягкости улыбки, так и в твердости взгляда.