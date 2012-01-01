Четыре знаменитости, променявшие славу на жизнь в деревне

Телеведущая Настя Ивлеева поделилась в соцсетях кадрами с фермы: знаменитость много времени проводит в глубинке. Кто еще из звезд покинул шоу-бизнес всерьез и надолго, перебравшись в деревню, расскажет Москва 24.

Настя Ивлеева

Телеведущая почти полтора года ведет уединенный образ жизни и путешествует, в основном по российской глубинке. На днях Ивлеева опубликовала в своих соцсетях новые фото и видео: она познакомила подписчиков с теленком по имени Юрий и показала живописные пейзажи.

Раньше Ивлеева уже появлялась перед подписчиками в рабочей одежде и фате, сидя в ковше трактора. За рулем находился ее муж Филипп Бегак. Многие фанаты уверены, что девушка не собирается возвращаться из сельской местности, особенно на фоне новостей об отказе от бизнеса по производству чипсов и энергетиков. По данным телеграм-канала Mash, на днях Ивлеева вышла из числа соучредителей ООО "Коленки пчелы", оставив все бизнес-партнерам.

Светлана Владимирская

Звезда 1990-х и исполнительница хита "Мальчик мой" на пике славы отказалась от успешной карьеры и уехала из столицы в таежную деревню Петропавловка в Красноярском крае. По разным данным, это произошло в 1995 или 1998 году. По информации СМИ, там Светлана присоединилась к религиозной общине: пела в хоре при храме, открыла кафе и продуктовый магазин.

В 2004 и 2005 годах певица выпустила два новых альбома, но в Москву так и не вернулась. Правда, пообщалась с журналистами и рассказала, что уехала из столицы из-за усталости от шоу-бизнеса. Кроме того, артистка мечтала духовно развиваться и воспитывать детей "в светлом, добром мире", где нет зла и насилия.

Светлана также рассказывала СМИ, что отказалась от вредных привычек, занялась огородом, домом и семьей. Артистка вырастила четверых детей: дочерей Марию, Анастасию и Дарью, а также сына Артура.

С 2008 года Владимирская предпринимала попытки вернуться на сцену, участвуя в некоторых телевизионных проектах, однако триумфального камбэка не случилось. По данным СМИ, сейчас певица замужем четвертый раз, вместе с супругом занимается семейным бизнесом, пишет музыку и изредка выступает.

Ольга Кормухина

Фото: Persona Stars/053

В середине 1990-х с небосклона отечественного шоу-бизнеса пропала еще одна звезда. По информации СМИ, известная рок-певица на пике славы испытала духовный кризис, карьерные достижения показались ей пустыми и бессмысленными. Кормухина занялась духовными поисками, которые привели ее на остров Залит при Свято-Даниловом монастыре.

Ольга признавалась журналистам, что там переосмыслила свою жизнь, но все же не стала разрывать связь с мирским и уходить в затворницы. В тот период певица отказалась от вредных привычек и встретила будущего мужа, музыканта группы "Парк Горького" Алексея Белова, с которым начала заниматься благотворительностью. В браке у супругов родилась дочь.

С середины "нулевых" Ольга вернулась на сцену, выступала, записывала синглы, альбомы, принимала участие в телепроектах. А в 2022 году Кормухина вместе с супругом основала "Академию современной музыки", где стала работать преподавателем.

Весной 2024-го СМИ сообщали, что рок-исполнительница заканчивает строительство школы на собственном участке в Подмосковье. Там, по ее словам, будут учиться юные таланты, отобранные певицей. Кормухина возводит школу уже 16 лет, причем своими силами: ради этого Ольга освоила в том числе профессию штукатура-маляра.

Май Абрикосов

Май Абрикосов (настоящее имя – Роман Тертишный) стал известен в середине 2000-х благодаря одному из реалити-шоу. В Сети молодого человека считали одним из самых ярких участников – высокому кудрявому блондину прочили карьеру шоумена, однако любимец зрителей покинул телестройку.

Абрикосов пытался построить карьеру: пробовал себя в роли ведущего и сериального актера, однако попытки не увенчались успехом. В 2010-х он резко изменил жизнь и уехал в село Коротояк Воронежской области. Там Роман занялся сельским хозяйством, параллельно стал писать и продавать статьи, сценарии для рекламы и идеи для телешоу.

По данным СМИ, Роман якобы несколько лет лечился от неврозов, вызванных участием в реалити. Он заявлял, что проект негативно сказался на его психическом здоровье, а возвращение к нормальной жизни далось ему нелегко, но в уединении он нашел покой и счастье.