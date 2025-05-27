Супермодель Белла Хадид заявила, что не стоит мириться с токсичным бывшим

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Эпсилон

Нельзя мириться с токсичным бывшим молодым человеком, заявила в интервью изданию Elle UK американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид.

В рамках запуска новой линии ароматов Ôrebella модели журналист спросил у нее, какой парфюм подойдет, чтобы бывший захотел вернуться.

"Не мирись со своим токсичным бывшим. Я не даю вам никаких идей с моими ароматами о том, как вернуть вашего токсичного бывшего. Мы не будем делать этого в 2025 году", – заявила супермодель.

В 2024 году Хадид заявляла, что подаст в суд на бренд Adidas из-за антисемитских обвинений. Все дело в том, что поводом стало удаление рекламы кроссовок SL Super Light 72. Эта модель была создана для Олимпиады 1972 года в Мюнхене, где случился теракт на фоне палестино-израильского конфликта.

Аккаунт властей Израиля в соцсети X раскритиковал Adidas за выбор модели, семья которой придерживается пропалестинских взглядов. Также на компанию пожаловался Американский еврейский комитет, после чего бренд принес свои извинения и удалил рекламу.

Позже бренд Adidas извинился перед Хадид из-за антисемитских обвинений опубликовал официальные извинения перед амбассадором за "любое негативное воздействие".