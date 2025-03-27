Юрист Жалялова: мать подруги Степаненко могла претендовать на часть наследства по закону

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Мать дизайнера Натальи Маголы по закону могла претендовать на часть наследства, оставленного дочерью заслуженной артистке РФ Елене Степаненко. Об этом Москве 24 рассказала юрист Софья Жалялова.

Ранее СМИ сообщили, что 71-летняя Степаненко выиграла судебное дело у родственников дизайнера. Мать и сестра покойной обратились в суд с требованием признать завещание Маголы недействительным. По их словам, незадолго до смерти дизайнер получила черепно-мозговую травму и была неадекватна в момент составления документа. Однако посмертная судебно-психиатрическая экспертиза доказала его законность и оставила наследство за Степаненко.

Юрист Жалялова перечислила ряд случаев, в которых завещание можно признать недействительным.





Софья Жалялова юрист Во-первых, если оно составлено человеком в момент недееспособности. Например, если во время составления завещания он не осознавал до конца свои действия ввиду психиатрического заболевания или наркотической либо алкогольной зависимости.

Еще одной причиной для оспаривания завещания могут быть ошибки в самом документе или нарушения процедуры его составления.

"Например, если завещание подписано не тем лицом, или когда прямой наследник присутствует при его составлении. Есть целый ряд требований, утвержденных законом, несоблюдение которых служит прямой причиной для оспаривания данного документа", – пояснила Жалялова.

Наконец, признать незаконным можно завещание, заключенное под видом обмана, введения в заблуждение или через угрозы. Речь идет, например, о документах, составленных с участием черных риелторов. Такие споры решаются только с помощью правоохранительных органов, подчеркнула юрист.





Софья Жалялова юрист В кейсе Елены Степаненко родственники покойной Маголы пошли по первому пути и пытались доказать недееспособность составительницы завещания. И суд на основании медицинских документов, полученных из больницы, принял решение, что оснований оспорить данное завещание нет.

При этом Жалялова отметила, что мать покойной Маголы все равно по закону могла претендовать на часть наследства, оставленного дочерью.

"Несовершеннолетние дети умершего, а также его нетрудоспособные дети, родители и супруг претендуют на обязательную долю в наследстве, даже если они не были указаны в завещании", – объяснила юрист.

Таким образом, матери Натальи Маголы, если она вовремя вступила в права наследования (полгода после смерти), все равно полагается часть имущества дочери. Ее доля составляет половину от половины того, что причиталось бы ей по закону в случае отсутствия завещания, заключила юрист.

Ранее в Москве открыли наследственное дело после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. По словам нотариуса Марины Щирской, родственники артистки могут претендовать на различные виды ее имущества, например недвижимость, банковские счета, ценные бумаги, ювелирные изделия, интеллектуальную собственность и домашних животных.