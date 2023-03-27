Суд в Москве прекратил дело против музыканта Покровского о дискредитации ВС РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Хорошёвский районный суд столицы прекратил дело по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении музыканта и лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского, сообщает Агентство "Москва".

Дело прекратили в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.

Покровского обвинили в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ". Ему грозил штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Ранее Тверской суд Москвы зарегистрировал административное дело в отношении российского актера Дмитрия Назарова за дискредитацию Вооруженных сил России. Подробностей о том, за что именно на Назарова составили административный протокол, не сообщалось.

В январе СМИ сообщали, что Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из Московского художественного театра имени Чехова. Причиной стала якобы антироссийская позиция супругов.

По информации источника издания, Назаров неоднократно критиковал РФ за проведение спецоперации на Украине. Заявление об увольнении актера худрук МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский подписал после просмотра одного из интервью Назарова, где тот обрушился с критикой на страну.



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