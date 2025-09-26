Утерянный багаж Джейсона Деруло доставят артисту в ближайшее время

Фото: depositphotos/SimpleFoto

Утерянный багаж американского певца Джейсона Деруло, который приехал в Москву для проведения сольного концерта, должен быть доставлен артисту в ближайшее время, заявила ТАСС представитель организаторов – концертного агентства Say Agency Жанна Гарбер.

Исполнитель и его команда не получили свой багаж после перелета из Стамбула в российскую столицу. Они прождали в аэропорту Внуково 1,5 часа, но чемоданы им так и не выдали, после чего они оформили документы об утере.

Гарбер подтвердила агентству, что вещи действительно были утеряны при перелете, который продлился 30 часов. Однако, несмотря на случившееся, Деруло выступит 26 сентября в Москве, подчеркнула она.

Концерт в столице начнется в 19:00 на "ЦСКА Арене". Цена билета в танцпартнер составила 5 тысяч рублей, а стоимость мест на трибунах варьировалась от 3,5 до 10 тысяч рублей. В воскресенье, 28-го числа, у Деруло запланирован еще один концерт в Санкт-Петербурге на "СКА Арене".

Певец известен широкой публике песней Wiggle, которую он исполнил с рэпером Snoop Dogg, а также композициями Take You Dancing, Get Ugly, Talk Dirty и Swalla. Последнюю он записал с певицей Nicki Minaj и исполнителем Ty Dolla $ign.