Концерт группы "Сплин" в Архангельске отменили

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Концерт группы "Сплин" в Архангельске, который был запланирован на 7 июня, не состоится. Об этом сообщили организаторы мероприятия в соцсети "ВКонтакте".

"Возврат билетов осуществляется по месту приобретения", – отмечается в сообщении.

Причины отмены выступления не называются. Известно, что группа должны была представить новую программу "Вира и Майна" в театре драмы.

В феврале группы "Сплин" и "Би-2" пропали с афиши фестиваля "Брат-2: Живой Soundtrack". В компании NCA, организовывающей фестиваль, подтвердили, что состав участников изменился, однако комментировать это не стали.

В августе прошлого года концерт группы "Сплин" отменили в Москве. Лидер группы Александр Васильев заявил, что причиной этого стало его выступление на фестивале "Чернозем" в Воронеже. На нем артист перед исполнением хита "Выхода нет" вдруг заговорил о политике и решил посвятить песню артистам, покинувшим Россию.