Концерт Арбениной отменили в Нальчике

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

Концерт Дианы Арбениной в Нальчике отменили по состоянию здоровья артистки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Зеленый театр.

Выступление должно было пройти 7 июня.

"Организаторы тура, как мы понимаем, отменяют концерты во всех городах", – сообщили на площадке.

Ранее не состоялось выступление певицы Пелагеи в Оренбурге. Его по техническим причинам перенесли на осень.

Также свои концерты в РФ отменил российский рэп-исполнитель Loqiemean. До этого появилась информация, что Лига безопасного интернета направила соответствующее обращение в Генпрокуратуру РФ . Причина – выступление исполнителя против проведения специальной военной операции на Украине.