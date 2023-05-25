14:38Шоу-бизнес
Концерт Арбениной отменили в Нальчике
Фото: Москва 24/Виктория Виатрис
Концерт Дианы Арбениной в Нальчике отменили по состоянию здоровья артистки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Зеленый театр.
Выступление должно было пройти 7 июня.
"Организаторы тура, как мы понимаем, отменяют концерты во всех городах", – сообщили на площадке.
Ранее не состоялось выступление певицы Пелагеи в Оренбурге. Его по техническим причинам перенесли на осень.
Также свои концерты в РФ отменил российский рэп-исполнитель Loqiemean. До этого появилась информация, что Лига безопасного интернета направила соответствующее обращение в Генпрокуратуру РФ . Причина – выступление исполнителя против проведения специальной военной операции на Украине.
Диана Арбенина рассказала, что раньше часто выступала за рубежом