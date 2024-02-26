Супруга продюсера Бари Алибасова рассказала о его состоянии

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Основатель группы "На-На" и композитор Бари Алибасов поехал в больницу из-за повышенного давления. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на супругу продюсера Елену.

"Мы вчера просто перестраховались и поехали в больницу. Эти взрывы на солнце: у многих голова болела. Знаете как, то ли просто голова болит, то ли еще что-то. Не разберешь", – подчеркнула она.

По словам супруги композитора, музыкант уверял ее в своем хорошем состоянии. Он абсолютно здоров, уточнила она.

Как добавил сын Бари Алибасова, продюсер все еще находится в реанимации, однако угрозы его жизни нет. Финальный диагноз и сроки выписки семье композитора сообщат 26 февраля.

"Жизни на данный момент ничего не угрожает, рвется домой", – цитирует ТАСС сына основателя музыкальной группы.

О том, что Алибасов находится в больнице, стало известно 25 февраля. Позже участник группы "На-На" Владимир Политов сообщил, что Бари Алибасов находится в реанимации.

В ноябре 2023 года продюсер перенес операцию на позвоночнике, проблемы с которым начались после того, как продюсер по ошибке выпил средство для прочистки труб.

