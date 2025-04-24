Шведская модель Хоск рассказала, что боролась за качество кожи 20 лет

Фото: Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

Шведская топ-модель Эльза Хоск рассказала, какие средства она использует, чтобы сохранить красоту. Такой информацией бывший "ангел" Victoria's Secret поделилась на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

Манекенщица, отвечая на вопрос одной из подписчиц, призналась, что 20 лет боролась за качество кожи и часто сталкивалась с высыпаниями. Также она уточнила, что они появляются у нее и сейчас.

Эксперты, по ее словам, советовали начать принимать системные ретиноиды, но она не решилась на это. Хоск считает, что огромное влияние на состояние кожи оказывают питание, гормоны и стресс.

Кроме того, модель подчеркнула, что лучшими продуктами для сохранения красоты лица являются средство из огурца холодного отжима, сыворотка с маслом морских водорослей и солнцезащитный крем.

Ранее певица Джессика Симпсон призналась журналистам, что принимает внутрь змеиную сперму по совету преподавателя по пению. По ее словам, экзотический напиток, приготовленный по китайскому рецепту, по вкусу похож на "темный мед".