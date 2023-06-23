Директор Нагиева ответила на слухи об эмиграции телеведущего

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Директор Дмитрия Нагиева Елена Шайкина ответила на слухи об эмиграции актера и телеведущего, сообщает РИА Новости.

По ее словам, Нагиев не покидал и не собирается покидать Россию. Она отметила, что у шоумена много работы на родине.

"Новые проекты идут один за другим, премьера за премьерой. Человек как работал в России, так и продолжает", – добавила Шайкина.

В прошлом году Дмитрий Нагиев стал реже появляться в публичном пространстве и взял отпуск на Первом канале. В последнем сезоне шоу "Голос" ведущей вместо него была Яна Чурикова.

Ранее солист группы "Би-2" Лева (настоящее имя – Егор Бортник) заявил, что не вернется больше в Россию. Он назвал россиян "животными" и заявил, что "России для мира не существует". Бортник подчеркнул, что ни одного слова забирать назад не будет, однако позднее удалил часть своих сообщений.

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