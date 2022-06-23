Прощание с Пьером Нарциссом может пройти 25 июня в посольстве Камеруна

14:26
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Прощание с певцом Пьером Нарциссом может пройти 25 июня в посольстве Камеруна или в одном из лучших залов столицы, сообщила РИА Новости экс-супруга артиста Валерия Калачева.
"Все будет на безупречном, самом лучшем уровне. Сейчас я этим занимаюсь. Скорее всего, в субботу. Место определяется: скорее всего, посольство Камеруна либо один из самых лучших залов Москвы", – отметила Калачева.
Она уточнила, что в настоящее время обсуждается вопрос вместительности данных мест, так как на прощание с артистом приедет большое количество людей, в том числе и из других городов.
"Нужно все красиво сделать: температурный режим нормальный, как, в чем проводить, как потом забрать, каким потом рейсом. С родственниками у меня постоянно диалоги", – рассказала экс-супруга Нарцисса.
О смерти певца Пьера Нарцисса стало известно 22 июня. Сообщалось, что артисту проводили операцию на почках, однако она оказалась фатальной.
По словам Калачевой, музыкант скончался от последствий подагры, он мучился от болезни около месяца. Коллеги по сцене рассказали, что последнее время артист с трудом ходил и признавался, что ему тяжело дышать.
Нарцисс родился в Камеруне 19 февраля 1977 года. С детства он занимался музыкой и футболом, но второе в его жизни все же осталось простым хобби. Нарцисс провел несколько матчей в составе команды российских артистов.
Умер певец Пьер Нарцисс
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