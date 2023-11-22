Ургант опроверг свою причастность к посту с фотографией горящего БТР

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Телеведущий Иван Ургант назвал ложной информацию о его причастности к публикации поста с горящим БТР, подчеркнув, что он появился в фейковом канале, на который сотрудники программы "Вечерний Ургант" и до этого жаловались администрации соцсети. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"С упорством, достойным лучшего применения, снова сообщаю: у шоу "Вечерний Ургант" никогда не было телеграм-канала. Это – канал-фейк, с которым сотрудники программы начали бороться задолго до известных событий. Их жалобы ни к чему не приводили", – сообщил телеведущий.

Он также опубликовал скриншот, на котором видно, как сотрудники шоу попросили службу поддержки Telegram закрыть канал, распространяющий ложную информацию. По словам Урганта, администрация соцсети пост с горящим БТР удалила, а фейковый канал оставила "жить и здравствовать".

Телеведущий подчеркнул, что не знает, кто и зачем создал этот канал.

В марте прошлого года стало известно, что Ургант покинул Россию. Телеведущий на тот момент заявлял, что просто отправился в отпуск. Позже он появлялся на публике в России, в частности, на премьере фильма "Вызов".

В Госдуме между тем предлагали признать телеведущего иноагентом. Депутат от фракции "Справедливая Россия – За правду" Николай Новичков заявлял также о необходимости возбуждения уголовных дел в отношении таких людей, как Ургант.