Телеведущий Дибров порекомендовал критикам своей дикции ходить в церковь

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Телеведущий Дмитрий Дибров, который недавно вернулся в шоу "Кто хочет стать миллионером?", посоветовал критикам своей дикции креститься и ходить в церковь.

"Там их научат не заниматься ерундой и не распространять сатанизм вокруг себя", – пояснил он в беседе с изданием "Абзац".

Отмечается, что пользователям Сети показалось, что дикция телеведущего ухудшилась, некоторые даже предположили, что он болен. В ответ на это Дибров указал, что "40 лет этой дикцией зарабатывает для себя и семьи".

Ранее телеведущий выступил с первым заявлением после развода. Он обратился к бывшей жене и отметил, что юридические формальности расторжения брака завершаются штампом в паспорте, но его истинные чувства к женщине остаются неизменными.

О разладе в семье стало известно в конце июля. Выяснилось, что Полина Диброва ушла от телеведущего к бизнесмену Роману Товстику. В августе Дибров подтвердил развод, а в сентябре суд официально расторг их брак.

