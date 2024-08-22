Полиция Петербурга возбудила дело против блогера Шпака, сжегшего свой паспорт РФ

Фото: vk.com/Александр Шпак

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело против 45-летнего блогера-эмигранта Александра Шпака, который опубликовал в Сети видео с демонстрацией сжигания своего российского паспорта. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе главка МВД РФ по городу и Ленобласти.

По данным собеседника агентства, Шпак находится в федеральном розыске. Весной 2022 года он покинул страну. По факту поджога паспорта возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над государственным гербом или государственным флагом РФ".

Ранее СМИ писали, что в отношении блогера возбудили дело о дискредитации ВС РФ. Его уже не раз штрафовали за подобное правонарушение. Так, Тверской суд Москвы назначил ему штраф в размер 250 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. При этом в августе суд регистрировал на Шпака пять протоколов об административном правонарушении по этой статье.

Кроме того, Басманный суд заочно арестовал блогера за дискредитацию ВС России на два месяца с момента задержания.

