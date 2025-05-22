Певец Сергей Лазарев посетил выпускной дочери

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Sergey Lazarev

Российский певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев пришел на выпускной своей 6-летней дочери Анны в детском саду. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на публикацию артиста в соцсетях.

На появившемся в Сети видео дочь исполнителя поет песню "До свиданья, детский сад".

"Как быстро бежит время! В сентябре уже школа и первый класс, поверить не могу!" – отметил Лазарев.

Певец добавил, что он гордится и очень любит свою дочь.

Ранее Лазарев рассказал, что встретил британскую певицу Дуа Липу во время путешествия по пустыне в Южной Америке. Он заявил, что был почти голый, из-за чего встреча с исполнительницей его смутила. Однако, как сообщал певец, артистка смогла оценить его в полной красе.

Тогда Лазарев находился в одном из самых засушливых мест на Земле – Атакаме. В некоторых районах этой пустыни осадки не выпадали четыре столетия, указывал ранее сам артист.

