Сергей Лазарев рассказал, как встретил певицу Дуа Липу в пустыне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Певец Сергей Лазарев рассказал, что встретил британскую певицу Дуа Липу во время путешествия по пустыне в Южной Америке. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на соцсети артиста.

Лазарев отметил, что гулял по пустыне почти голый, из-за чего встреча с исполнительницей его смутила. Однако, как заявляет певец, Липа смогла оценить его в полной красе.

В данный момент Лазарев находится в одном из самых засушливых мест на Земле – Атакаме. В некоторых районах этой пустыни осадки не выпадали уже четыре столетия, отметил певец.

"Влажность близится к нулю. Нос и горло тут же высохли", – обратил внимание он.

Ранее Лазарев рассказал, что за новогодние праздники поправился на четыре килограмма, которые "скидывал весь год". При этом текущую свою форму артист не показал подписчикам.