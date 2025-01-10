Сергей Лазарев признался, что набрал несколько килограммов из-за оливье

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Российский исполнитель Сергей Лазарев рассказал на странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ), что на новогодних праздниках поправился на четыре килограмма.

"Скидывал весь год. <...> Спасибо, оливье", – поделился певец.

При этом текущую свою форму артист не показал подписчикам.

Ранее диетолог Нурия Дианова посоветовала соблюдать принцип тарелки, питаться 4 раза в день, употреблять чистую воду, спать и заниматься спортом, чтобы сбросить лишний вес после новогодних каникул.

Одной из главных причин набора веса в длинные новогодние выходные специалист назвала сдвинутый режим питания.

