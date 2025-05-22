Актер Джереми Реннер рассказал, что чувствовал во время клинической смерти

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Американский актер Джереми Реннер рассказал о том, что чувствовал во время клинической смерти после аварии со снегоуборочной машиной. По его словам, это был "самый волнующий покой".

"Это высочайший выброс адреналина, но покой, который приходит вместе с ним, великолепен. Я не хотел возвращаться. Но теперь понимаю, что это урок", – сказал актер в подкасте Let’s Talk Off Camera.

Как пояснил Реннер, он воспринял разочарование после возвращения к жизни как тревожный звонок по поводу того, на что он тратит свое время. Актер решил не оглядываться на мнение со стороны и быть хозяином своей жизни.

Инцидент со снегоуборочной машиной произошел в январе 2023 года. Реннер получил травмы в результате несчастного случая и был госпитализирован. После лечения он пошутил, что на четверть состоит из титана.

Актер также написал книгу о своем восстановлении после аварии. По его словам, он пытался спасти племянника от снегоуборочной машины, в результате чего и получил травмы.