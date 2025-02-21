Телеведущий Сергей Белоголовцев заявил, что вернулся к работе после инсульта

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский актер и телеведущий Сергей Белоголовцев в разговоре с ТАСС заявил, что уже приступил к работе. Ранее в СМИ появилась информацию о том, что он отказывается участвовать в ближайших спектаклях из-за проблем, связанных с пережитым инсультом.

Телеведущий рассказал, что его выписали из больницы еще две недели назад. Сейчас, по словам Белоголовцева, он чувствует себя хорошо.

В начале декабря Белоголовцева доставили в больницу. Актер подтвердил, что находится в медучреждении и с ним все в порядке. Директор артиста Екатерина Белоголовцева уточнила, что телеведущему сделали операцию по удалению аппендикса.

В феврале представитель шоумена сообщила, что Белоголовцев не сможет принять участие в ближайших спектаклях по состоянию здоровья. По данным СМИ, у телеведущего наблюдалась слабость, "непослушность" тела и паралич левой руки и ноги. При этом передвигаться мужчине якобы помогают родственники, так как из-за пережитого инсульта артист прикован к инвалидной коляске.

В свою очередь, сын Белоголовцева заявил, что отец чувствует себя отлично. При этом Александр не стал комментировать информацию об отказе актера от участия в спектаклях по состоянию здоровья.

