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14 февраля, 11:49

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Директор Театра имени Вахтангова Крок: Максакова чувствует себя нормально

В Театре имени Вахтангова рассказали о самочувствии Максаковой

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Советская и российская актриса театра и кино Людмила Максакова чувствует себя нормально. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости директор Театра имени Е. Б. Вахтангова Кирилл Крок.

"Мне непонятно, откуда берутся эти слухи о проблемах со здоровьем", – уточнил он.

Ранее ряд телеграм-каналов написал, что у 84-летней народной артистки РСФСР якобы ухудшилось зрение после падения на сцене театра, где Максакова накануне сыграла в спектакле "Евгений Онегин".

В конце 2023 года Максакова получила повреждение после спектакля. В Театре имени Вахтангова рассказали, что актриса оступилась и получила травму. При этом вся необходимая медицинская помощь ей была оказана. После этого народная артистка РСФСР отправилась домой.

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