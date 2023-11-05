Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Советская и российская актриса Людмила Максакова получила травму после спектакля. Об инциденте рассказали в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова.

"Она оступилась после спектакля и получила травму. Вся необходимая медицинская помощь ей оказана", – передает РИА Новости сообщение театра.

Там также уточнили, что в настоящее время артистка находится дома.

Ранее дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, известной по сериалу "Моя прекрасная няня", поделилась информацией о состоянии матери, которая уже долгое время борется с глиобластомой. По ее словам, артистка сильно болеет.

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы в октябре 2019 года.



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